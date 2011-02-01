Верховная Рада снова нарушила Конституцию - БЮТ

Во фракции «БЮТ-Батькивщина» считают, что решение об изменениях к Конституции было принято с нарушением самой Конституции.

Об этом сегодня заявил на брифинге в Верховной Раде член фракции Сергей Соболев, передает Украинская правда.

«Это уже в очередной раз, когда парламент, голосуя за Конституцию, нарушает саму Конституцию. По крайней мере, 25 человек, которые нажали кнопки «за», не присутствовали в сессионном зале. Мы объявили всех отсутствующих, но, к сожалению, голосование состоялось», - сказал политик.

По словам Соболева, соответствующие изменения к Конституции «лишь спасли то большинство, которое есть, от реальной оценки, которую бы выставил украинский народ на выборах 27 марта (2011 года - Ред.)».

Также депутат от БЮТ Сергей Сас с трибуны Верховной Рады заявил, что есть все основания для обращения в Конституционный Суд по этому поводу.