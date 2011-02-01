Карточка Ахметова проголосует так, как решит фракция - Ефремов

Несмотря на отсутствие нардепа Рината Ахметова в сессионном зале, его карточка проголосовала за изменения в Конституцию в соответствии с решением фракции.

Об этом сегодня заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, решения по голосованиям принимаются во фракции, при этом они могут быть довольно бурными, но после принятия решения депутаты голосуют строго в соответствии с ним.

«Народный депутат Ахметов голосует так, как выработано решение во фракции... Карточка его проголосовала так, как было принято решение», - сказал Ефремов.

«Регионал» также отметил, что не опасается возможности обжалования принятых изменений в Конституционном Суде в связи с нарушением конституционной процедуры персонального голосования народных депутатов. Сославшись на практику работы Верховной Рады, когда в отсутствие народных депутатов голосуют их карточки, Ефремов подчеркнул, что если народный депутат не согласен с решением фракции, он приходит на пленарное заседание, забирает свою карточку и не отдает голос «за» либо голосует против.

«Если депутат этого не делает, значит, он подтверждает, что он согласен с тем решением, которое выработано во фракции», - подчеркнул Ефремов.