С 1 сентября в Москве может заработать украинская школа - посол

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко не исключает, что с 1 сентября в Москве заработает украинская школа.

Как передает УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

по его словам, посольство Украины давно занимается вопросом открытия украинской школы в Москве, и недавно о возможности ее открытия заявил министр образования Дмитрий Табачник.

Ельченко отметил, что поначалу главной проблемой в открытии украинской школы в Москве казалось наличие соответствующего помещения, но эти вопросы оказались вторичными.

«Я несколько раз встречался с руководством Москвы, в том числе мэром Сергеем Собяниным, его заместителями и получил заверения, что проблемы с помещением не будет», - отметил он.