Ефремов рассказал, когда ждать пенсионную реформу

Пенсионная реформа в окончательном варианте может быть рассмотрена в марте. Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает Украинская правда.

«Я думаю, что пенсионную реформу в окончательном варианте есть шанс рассмотреть где-то в марте. Она будет рассмотрена после парламентских слушаний», - сказал он.

Ефремов также прокомментировал ситуацию с проектом Трудового кодекса:

«Сегодня по заявлению руководителя комитета, работавшим над этим кодексом, практически все участники процесса подготовки нашли согласованное решение и практически все согласились с теми нормами, которые прописаны в законопроекте».

«Если это соответствует действительности, то тогда нет препятствий к рассмотрению его в сессионном зале», - отметил «регионал».