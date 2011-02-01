Ефремов рассказал, когда ждать пенсионную реформу

Пенсионная реформа в окончательном варианте может быть рассмотрена в марте. Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает Украинская правда.
«Я думаю, что пенсионную реформу в окончательном варианте есть шанс рассмотреть где-то в марте. Она будет рассмотрена после парламентских слушаний», - сказал он.
Ефремов также прокомментировал ситуацию с проектом Трудового кодекса:
«Сегодня по заявлению руководителя комитета, работавшим над этим кодексом, практически все участники процесса подготовки нашли согласованное решение и практически все согласились с теми нормами, которые прописаны в законопроекте».
«Если это соответствует действительности, то тогда нет препятствий к рассмотрению его в сессионном зале», - отметил «регионал».