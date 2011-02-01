Первым покупателем билета на Евро-2012 стал болельщик из Южной Кореи

Первым, кто пожелал купить билет на матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года на Украине и в Польше, стал интернет-пользователь из Южной Кореи. Об этом сообщили представители УЕФА, передает Интерфакс.

Операционный директор Евро-2012 Мартин Кален напомнил, что регистрация желающих подать заявку на сайте УЕФА началась с 6:00 1 февраля.

Как сообщалось, непосредственную заявку на приобретение можно подать с 1 по 31 марта, розыгрыш состоится в апреле 2011 года.

Стоимость билетов на матчи Евро-2012 будет составлять от 30 до 600 евро.