Львовяне считают, что из-за «свободовцев» город изолируют от всей Украины

Представители львовской элиты заявляют, что заявления некоторых политиков изолируют львовян от остальной Украины. Об этом говорится в заявлении Уневской группы, в которую входят ученые, предприниматели и деятели культуры, пишет Украинская правда.

«Усилиями властей в Киеве и безрассудных местных политиков, Львов сводится к статусу «осажденной крепости» отрезанной как от Востока, так и Запада», - заявляет львовская элита.

«Осознанно или неосознанно, недавние заявления Ирины Фарион и Юрия Михальчишина (местных руководителей ВО «Свобода») изолируют Львов от остальной Украины и перечеркивают ее европейский выбор, а тем самым способствуют ее втягиванию в мир «регулируемой демократии» и «русского мира», - говорится в заявлении.

Представители группы также отметили, что «львовяне не представляют себя без Украины, а Украину - без Европы».

«Как город, вобравший у себя достояние сразу нескольких европейских культур и синтезировавший их в современную украинскую, Львов органично вписывает Украину в современное европейское пространство. А ключевыми для этого пространства являются понятия компромисса интересов, но не ценностей, диалога, но не популизма, круглого стола, но не закулисных договоренностей», - добавили они.

Поэтому, по мнению Уневкой группы, Львов должен влиять на своих соотечественников «силой своих убеждений и гражданской и духовной твердостью, а не угрозой перейти Днепр в составе вымышленной армии».

«В истории нет ни одного случая, когда бы разжигание общественной вражды, пропагандирование нетерпимости и насилия, приносило пользу стране, городам, сообществам», - сказано в заявлении.

Представители группы призывают жителей Львова «продемонстрировать рассудительность и не позволить агрессивным заявлениям влиять на свою позицию и способ мышления».

Отметим, Уневская группа - это свободное собрание львовян, среди которых, - Ярослав Грицак, Ярослав Рущишин, Евгений Глибовицкий, Мирослав Маринович, Александр Фильц и другие.