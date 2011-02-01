Власти Москвы больше не хотят содержать Русский культурный центр Крыма

Правительство Москвы с 2011 года прекратило финансирование ассоциации «Русский культурный центр», созданной десять лет назад в Крыму для сохранения и развития национально-культурной самобытности проживающих на полуострове российских соотечественников. Об этом на пресс-конференции сообщил директор РКЦ Михаил Голубев, пишет УНИАН.

Русский культурный центр был учрежден фондом развития экономических и гуманитарных связей «Москва-Крым» и департаментом внешнеэкономических и международных связей Московского правительства в 2001 году, в бытность Юрия Лужкова мэром столицы России. РКЦ организовывает фестивали, выставки, встречи с деятелями культуры и искусств. За десять лет работы ассоциации ее мероприятия посетили около ста тысяч жителей Крыма. В Русском культурном центре работают 22 человека, в том числе - 9 руководителей его филиала в городах и районах Крыма.

Фонд «Москва-Крым» содержал здание в Симферополе, где находится РКЦ, оплачивал транспортные расходы и услуги связи, некоторые мероприятия культурного центра, а в последние годы принимал участие в финансировании фонда зарплаты его сотрудников. Правительство Москвы финансировало крупные мероприятия РКЦ и выделяло деньги на зарплату работникам ассоциации.

«Мы запросили (у правительства Москвы) 6 миллионов рублей, или в пересчете 1,5 миллиона гривень на 2011 год. Основанная часть - финансирование мероприятий культурного центра, и около 400 тыс. грн - финансирование фонда заработной платы сотрудников ассоциации», - сказал Голубев.

По его словам, из Москвы во второй половине января пришло письмо, в котором департамент правительства указывал, что не может финансировать РКЦ. Департамент правительства российской столицы считает целесообразным проведение мероприятий по поддержке культурного обмена Домом Москвы в Севастополе в рамках федеральных инициатив.

«Следовательно, под угрозу поставлена вся деятельность ассоциации, поскольку второй основной учредитель - фонд «Москва-Крым» - в одиночку не в состоянии профинансировать всю эту работу», - заявил директор Русского культурного центра.

Фонд «Москва-Крым» пока взял на себя выплату зарплаты сотрудникам РКЦ и помог провести несколько мероприятий в январе.

Голубев сообщил, что организации ветеранов войны и труда, инвалидов, а также ряд политиков и писателей Крыма обратились с письмами к президенту России Дмитрию Медведеву, премьер-министру Владимиру Путину и новому мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на нее.

«Если в ближайшее время положительного ответа не поступит, мы будем вынуждены приступить к ликвидации организации. Очень жаль, если организация будет ликвидирована, на мой взгляд, в результате неправильного подхода к проблемам работы с российскими соотечественниками за рубежом», - сказал директор Русского культурного центра.