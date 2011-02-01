С сегодняшнего дня Украина - полноправный член Энергетического сообщества

Украина стала полноправным членом организации Энергетического сообщества. Об этом говорится в сообщении на веб-сайте сообщества, пишет «РБК-Украина».

По окончании всех формальных процедур с 1 февраля Украина получила членство в этой организации. В связи с этим директор Секретариата Энергосообщества Славчо Нейков отметил, что данный шаг является решающим для всей организации, поскольку расширяет сферу ее деятельности.

По его словам, стороны уже преступили к практически имплементации соглашения энергетического сообщества путем разработки конкретного плана действий, который отображает анализ секретариата в отношении реальной ситуации в Украине в энергетическом секторе.

Документом также предусматриваются практические шаги, которые еще необходимо предпринять украинской стороне для завершения принятия вторичного законодательства в энергетической сфере.