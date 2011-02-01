Мэры украинских городов не хотят делиться землей с госадминистрациями

Участники заседания Ассоциации городов Украины намерены обратиться к вице-премьер-министру Украины - министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктору Тихонову с просьбой посодействовать тому, чтобы в управлении местных органов власти оставался вопрос управления землей. Об этом в интервью журналистам сообщил мэр Николаева Владимир Чайка, пишет «РБК-Украина».

«Согласно законам, которые были ранее, не может быть так, чтобы органы местного самоуправления остались без влияния на все вопросы, связанные с землей. Основные направления (источники) поступлений в бюджет - это земля и коммунальная собственность. Это основа органов местного самоуправления. Так записано в Европейской хартии. И сегодня мы не можем никак найти инициатора предложения о том, чтобы органы местного самоуправления остались полностью бесправными у себя на территории. Поэтому мы вносим предложения, чтобы в распоряжениях Президента, которые касаются размежевания городов и предоставления права управлять органам местного самоуправления (советам), осталось как закон, который был ранее», - отметил Чайка.

По его словам, это предложение было рассмотрено на заседании Ассоциации городов Украины, а ранее было рассмотрено рядом парламентских комитетов, среди которых и Комитет по вопросам аграрной политики и земельных реформ.

Напомним, ранее заместитель главы Администрации Президента Геннадий Васильев, заявил, что в АП предлагают передать полномочия по решению земельных вопросов на местном уровне от советов к государственным администрациям.