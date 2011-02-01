Литвин: Сегодня Рада подарила стране стабильность и определенность

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин убежден, что Принятие изменения в Конституцию Украины относительно сроков проведения выборов президента и парламента внесут определенность и стабильность в жизнь страны. Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Литвин, пишет «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что принятие сегодня окончательно закона о внесении изменений в Конституцию внесет некоторую определенность и внесет стабильность и предсказуемость в нашу жизнь», - сказал Литвин.

По словам спикера, в стране в условиях неопределенности даты выборов политиков дергали в разные стороны: «ты туда не ходи, ты сюда ходи, вот тебе расписка, что ты будешь на первых местах во время избирательной кампании».

«Я должен сказать, что и сегодня раздавали такие расписки депутатам с обозначением мест – кем ты будешь, только бы голосовал», - заявил глава парламента.

При этом он отметил, что если бы мы не приняли это решение, «и выборов бы не было, и определенности не было бы».

Напомним, сегодня, 1 февраля, Верховная Рада Украины приняла изменения в Конституцию, предусматривающие продление полномочий парламента до октября 2012 года. За такое решение проголосовали 310 народных депутатов.