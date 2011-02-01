ПР не видит угроз для имиджа Украины из-за запрета Тимошенко ехать в Брюссель

Отказ Генеральной прокуратуры Украины позволить Юлии Тимошенко посетить Брюссель не повлияет негативно на имидж Украины. Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, пишет УНИАН.

По словам Ефремова, некоторые украинские политики тратят силы на то, чтобы облить грязью наше государство, как только они выезжают за пределы Украины.

«Я не могу себе представить, чтобы в любой цивилизованной стране политический деятель выезжал за пределы государства, поливал грязью свое государство», - сказал «регионал».

По его словам, у нас почему-то это считается нормальной практикой.

«Я не готов и не буду комментировать решение Генеральной прокуратуры, поскольку это не моя компетенция, и это отдельная структура, которая занимается своими вопросами и действует, исходя из тех ситуаций, которые у них складываются, но я не думаю, что это повлияет негативно на имидж Украины», - сказал он.

Напомним, 31 января следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины отказал экс-премьер министру Юлии Тимошенко в удовлетворении ее ходатайства относительно возможности осуществить поездку за границу.