В ГПУ признали, что решение суда по Пукачу еще не окончательное

Решение суда относительно квалификации обвинения экс-начальнику департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексею Пукачу не является окончательным. Об этом на брифинге сказал начальник отдела поддержания государственного обвинения в судах Генпрокуратуры Владимир Шилов, пишет УНИАН.

Так, Шилов прокомментировал решение Печерского суда Киева об отказе в удовлетворении жалобы представителя интересов Мирославы Гонгадзе Валентины Теличенко и потерпевшего Алексея Подольского на постановление Генпрокуратуры о закрытии уголовного дела в отношении ПУКАЧА в части обвинения в заказном характере убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

«Считаем, что принятое судом решение вполне законное и обоснованное» - сказал Шилов, добавив при этом, что «высказывания в некоторых СМИ о том, что судом принято окончательное решение, что убийство Гонгадзе не было заказным, являются преждевременными».

По мнению представителя ГПУ, на данном этапе преждевременными являются и подобные ходатайства потерпевшей стороны, поскольку квалификация действий Пукача может быть изменена при рассмотрении дела в суде по сути.

«Это не является окончательным обвинением. Оно может быть изменено в суде при рассмотрении по сути», - сказал он.

Кроме того, Шилов выразил мнение о том, что Теличенко также преждевременно давать оценки решения суда о якобы намерении следствия не привлекать к ответственности заказчиков убийства и «сделать крайним Кравченко».

Он напомнил, что расследование уголовного дела в убийстве Гонгадзе в отношении неустановленных лиц продолжается.

«Не исключена возможность изменения обвинения в суде, в том числе Пукачу», - сказал он.

По словам Шилова, нет принципиальной разницы ответственности между выполнением преступного приказа и убийством на заказ.

Напомним, 31 января Печерский райсуд города Киева признал законным закрытие уголовного дела против экс-начальника уголовной разведки МВД Алексея Пукача в части обвинения его в заказном убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.