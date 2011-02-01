В Европе называют неразумным решение не выпускать Тимошенко за границу

Запрет лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко выезжать за границу является неэффективным и ведет к росту недоверия в отношении независимости правосудия в Украине. Об этом заявил депутат Европейского парламента Марек Сивец (группа прогрессивных социалистов и демократов), пишет «Интерфакс-Украина».

«Я уже говорил, что для лидера оппозиции, который находится под следствием, и решил бы не возвращаться в страну, это был бы политический конец. С моей точки зрения, такая мера, не разрешать выезжать за границу, неэффективна», - сказал Сивец.

Он напомнил, что после первого ареста Тимошенко и после ее освобождения время, проведенное лидером нынешней оппозиции в следственном изоляторе, создало ее образ оппозиционного лидера.

Вместе с тем, Сивец отметил: «У нас есть ряд примеров вовлечения власти в деятельности правовой системы».

«К сожалению, власть, в частности Партия регионов, вовлекает правовую систему в определенную конфронтацию с оппозицией. Это совершенно очевидно. С моей точки зрения, уже никто не верит, что данная деятельность правовой системы является независимой».

Характеризуя в целом ситуацию в Украине, Сивец подчеркнул, что многие в Брюсселе отмечают стабильность и предсказуемость, которые сейчас имеют место в Украине.

Он также высказал мнение, что «у нынешней оппозиции нет четкого понимания, как вести себя в этой ситуации сейчас, что это значит – быть в оппозиции».

«В Украине оппозиция знает, что они хотят получить власть. Но нет дискуссий о проектах, об экономике… только о том, что мы хотим получить власть. Я не вижу дискуссии о программе. Нет дискуссии между властью и оппозицией», - заявил Сивец.

Напомним, 31 января следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины отказал экс-премьер министру Юлии Тимошенко в удовлетворении ее ходатайства относительно возможности осуществить поездку за границу.