Рада отказалась от права инициировать заключение международных договоров

Верховная Рада Украины отказалась принять за основу законопроект, предусматривающий предоставление права парламенту предлагать заключение международный договоров Украины. Соответствующий проект, инициированный народными депутатами от фракций ПР, БЮТ и НУНС поддержали 99 народных избранников, пишет «РБК-Украина».

Проектом закона предусматривалось внести в перечень субъектов, имеющих право предлагать заключение международный договоров Украины Верховную Раду Украины. Решение об инициировании международного договора ВР должна была бы принимать путем принятия соответствующего постановления.

По мнению авторов, принятие проекта закона должно было позволить на практике использовать доработки межпарламентских институтов в части пополнения и обновления международно-правовой базы.