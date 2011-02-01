ГПУ пожаловалась в суд на тендерные решения Минздрава и МЧС

Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд с требование признать недействительными решения тендерных комитетов Министерства здравоохранения и Министерства из чрезвычайных ситуаций. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе ГПУ.

В частности, генпрокуратура предъявила в Хозяйственный суд г. Киева иск о признании недействительным решения тендерного комитета Минздрава от 12 декабря 2007 года относительно определения победителя тендера на поставку 27 санитарных автомобилей и признания недействительной соглашения, заключенного с победителем тендера ООО «ИСС Украина» и взыскания с предприятия в интересах государства более 24 млн грн.

Кроме того, ГПУ в этот же суд предъявила иск о признании недействительным решение тендерного комитета МЧС от 12 ноября 2009 года относительно определения победителя тендера на поставку 27 санитарных автомобилей и признания недействительной соглашения, заключенного с победителем тендера ООО «Лакшми-авто» и взыскания с предприятия в интересах государства свыше 21 млн грн.

Отмечается, что данные тендеры были проведены с грубыми нарушениями требований действующего законодательства.