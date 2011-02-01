В Еврокомиссии расстроились, что к ним не приедет Тимошенко

Европейская комиссия выразила сожаление в связи с тем, что лидеру украинской оппозиции Юлии Тимошенко не позволили посетить Брюссель. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Наташа Бютлер, пишет УНИАН.

«Полностью уважая юридические процедуры, мы сожалеем о том факте, что мадам Тимошенко ограничена в поездках, и что европейские институты не смогут продолжить диалог с ней в Брюсселе в ближайшие дни», - сказала она.

«Как вы знаете, этот диалог являются частью более широкого диалога, который ЕС проводит со всеми важными актерами политического поля Украины, и они все должны принимать участие в реализации европейской повестки дня в Украине», - добавила представитель Еврокомиссии.

Пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана ФЮЛЕ отметила также, что Еврокомиссия неоднократно подчеркивала важность полного уважения верховенства права во всех криминальных расследованиях в Украине, а также необходимость обеспечения того, чтобы судебные процессы проводились с учетом принципов независимости и честности, и не использовались в политических целях.

Напомним, депутат Европейского парламента Марек Сивец считает, что запрет лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко выезжать за границу является неэффективным и ведет к росту недоверия в отношении независимости правосудия в Украине.