Кабмин ограничил доступ к судебным решениям

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений. Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства.

Согласно документу, судебные решения о предоставлении разрешений на проведение отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам будут включаться в реестр после вынесения постановления о прекращении дела или вынесения приговора.

Электронные копии судебных решений о предоставлении разрешений на проведение отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам будут направляться администратору реестра с отметкой «Временное ограничение доступа».

Электронные копии судебных решений, поступивших к администратору с этой отметкой, открываются для общего доступа после поступления сообщения органа дознания, следователя, прокурора о прекращении дела или электронной копии постановления о прекращении дела или приговора.

Отметим, ранее такие судебные решения публиковались в реестре в открытом доступе и их можно просмотреть в он-лайн режиме.