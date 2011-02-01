Бабаев не голосовал за изменения в Конституцию – он был в Кременчуге

Народный депутат Украины, Кременчуцкий городской глава Олег Бабаев сегодня лично не мог голосовать в Верховной Раде Украины за перенесение срока выборов в парламент, поскольку находился в Кременчуге. Об этом сообщили в горисполкоме Кременчуга, пишет УНИАН.

«Он не выезжал в Киев. Он на работе», – сообщили в мэрии.

Напомним, сегодня, 1 февраля, Верховная Рада конституционным большинством приняла изменения в Конституцию, предусматривающие продление полномочий парламента до октября 2012 года. За данный закон проголосовали 7 представителей БЮТ, в том числе Бабаев, после чего их сразу исключили из фракции.