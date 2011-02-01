Рада разрешила не транслировать на украинских телеканалах украинскую музыку

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий изъятие из статей 9 и 28 закона Украины «О телевидении и радиовещании» требования о соблюдении телерадиоорганизациями отдельных квот на распространение музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей.

Соответствующий проект «О внесении изменений в закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно приведения в соответствие с требованиями Европейской Конвенции о трансграничном телевидении в программную концепцию вещания)», инициированный народным депутатом от фракций ПР Еленой Бондаренко, поддержали 240 народных избранников, пишет «РБК-Украина».

Проектом закона, в частности, предлагается изъять из статьи 9 и 28 закона Украины «О телевидении и радиовещании» требование о соблюдении телерадиоорганизациями отдельных квот на распространение музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей, а также требование к содержанию программных концепций телерадиоорганизаций относительно доли распространение музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей в еженедельном объеме вещания.

Этот законопроект подается с целью приведения в соответствие с требованиями Европейской Конвенции о трансграничном телевидении положений закона Украины «О телевидении и радиовещании», которые определяют квоты на распространение национального аудиовизуального продукта и музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей.