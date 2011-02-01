Суд постановил взять под стражу бывшего и. о. главы Госкомрезерва

Шевченковский районный суд города Киева постановил взят под стражу бывшего и. о. председателя Госкомрезерва Украины Виталия Никитина. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе СБУ.

«31 января Шевченковским районным судом Киева в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по фактам хищения более 7 млрд грн государственных средств, в том числе, обнаруженного международными аудиторскими организациями при проверке законности использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 г. и в 1 квартале 2010 г., в отношении бывшего и. о. председателя Госкомрезерва Украины Никитина избрана мера пресечения содержание под стражей», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Никитину инкриминируется хищение средств в сумме 243 млн грн путем использования звена подконтрольных предприятий при закупке в Госкомрезерв 22 150 т сахара. Относительно экс-чиновника Главное следственное управление СБУ расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 28 января СБУ задержала бывшего и. о. главы Госкомитета по государственному материальному резерву Виталия Никитина в качестве подозреваемого в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по фактам разворовывания государственных средств на сумму более 7 миллиардов гривен.