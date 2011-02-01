Янукович и Матиос обсудили будущее украинской литературы

Президент Украины Виктор Янукович встретился с известной писательницей, лауреатом Шевченковской премии Марией Матиос. На встрече также присутствовала заместитель Главы Администрации Президента Анна Герман, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

Разговор шел о перспективах развития украинской литературы, обсуждались гуманитарные вопросы, в том числе - подготовка к Шевченковским дням.

Кроме того, в ходе почти часовой беседы обсуждался целый пакет актуальных вопросов, связанных с развитием культуры и образования.

Как сообщили в пресс-службе, Мария Матиос подарила Януковичу несколько своих книг.

Напомним, ранее известная украинская писательница Мария Матиос обратилась с открытым письмом к Генпрокурору Виктору Пшонке, в котором заявила о начале политического преследования после выхода ее последних книг. В свою очередь в Генпрокурор заявил, что ведомство не поручало преследовать писательницу.