Ярослав Джоджик: «Нашего выхода из коалиции недостаточно, чтобы прекратить ее существование»

Однако представители БЮТ уже успели сообщить, что слова Костенко – не более чем эмоции, а некоторые представители НУНС прямо указывают, что угрозы выйти из коалиции – это способ выторговать для себя должности, в частности пост председателя парламентского комитета по вопросам топлива и энергетики. Другое измерение ситуации – выборы в Тернопольский облсовет, отмена которых, среди прочего, дало Костенко повод говорить о возможности выйти из коалиции. Позиции УНП в области неплохие, досрочные выборы облсовета дают им неплохую возможность показать рост собственного рейтинга в регионе. Поэтому «унписты» поддержали решение суда возобновить выборы и собираются защищать его до последнего, даже методами давления на коллег по коалиции. О перспективах выхода депутатов от УНП из парламентской коалиции и перипетиях с выборами в Тернополе в интервью «Главреду» рассказал народный депутат от УНП во фракции НУНС Ярослав Джоджик – выходец из Тернополя и человек, подпись которого стала решающей при принятии решения фракции НУНС войти в коалицию с БЮТ и Блоком Литвина. Ярослав Иванович, вчера лидер вашей партии заявил о возможности выхода депутатов - членов УНП из коалиции в случае продолжения сотрудничества БЮТ с Партией регионов в принятии решений, подобных увольнению Владимира Огрызко и отмене выборов на Тернопольщине. Вы как человек, который поставил решающую подпись под решением фракции войти в коалицию, видите возможность своего выхода из большинства? Главная мотивация нашего вхождения в коалицию заключалась в том, чтобы прекратить создание антиукраинского большинства в составе БЮТ и Партии регионов. Кроме того, мы стремились стабилизировать ситуацию в Верховной Раде. Собственно, этого нам частично удалось достичь, ведь за последние месяцы деятельности парламента было принято больше законов, чем за все время этого созыва. Но мы своим участием в коалиции не хотим прикрывать антиукраинские шаги, которые имели место в случае голосования по отставке Огрызко. Поэтому если подобные шаги будут продолжаться, очевидно, другого выхода, чем выйти из коалиции, у нас не останется. Но мы должны понимать сложность этого поступка для последующего развития ситуации в парламенте. Поэтому будем делать все возможное в рамках коалиции, чтобы не допустить ее развала. Какой выход вы видите в ситуации с главой МИД, чтобы и вы остались довольны, и этот инцидент был исчерпан. Кого вы бы предпочли назначить на эту должность? Оптимальным вариантом в этой ситуации был бы возврат Огрызко путем внесения его кандидатуры Президентом. Все остальные кандидатуры, какими бы они не были патриотическими, оставят у нас осадок нехорошего коалиционного поведения БЮТ. Если назначат, условно говоря, Константина Грищенко, вы в коалиции останетесь? Несмотря на наше категорическое осуждение действий относительно Огрызко и выборов в Тернополе, все-таки деятельность коалиции положительно влияет на всеукраинскую перспективу. Нужно быть честными, слишком сложно эти вопросы ставить на один уровень. Юрий Костенко говорил не только о ситуации с главой МИД, он вел речь и о других возможных блокированиях и общих голосованиях БЮТ с Партией регионов. В свое время были серьезные кулуарные договоренности по изменениям к Конституции. Зная то, о чем сейчас говорит Лавринович о возможном возврате к той ситуации, можно предугадать более серьезные и глобальные вещи, которые может сделать БЮТ в случае возобновления полномасштабного сотрудничества с Партией регионов. То есть как только вы увидите, что эти политические силы готовят конституционные изменения или еще какие-то принципиальные голосования, вы выйдете из коалиции? Как только мы увидим, что возможности влияния на ситуацию и стабилизацию в коалиции у нас исчерпаны, безусловно, мы рассмотрим целесообразность пребывания в ее составе. Откуда у вас информация о возобновлении сотрудничества БЮТ с Партией регионов? Вы это понимаете только по намекам Лавриновича? Зная кухню кулуарных договоренностей, я уверен, что подобные вещи просто так не возникают. Какой-то дополнительной информации у меня нет, однако я не могу исключать, что договоренности идут. Мы заранее должны предупредить наших коллег по коалиции о недопустимости такого развития ситуации. Вы сами из Тернополя и уже долгое время занимаетесь выборами в области. Какие перспективы того, что выборы в облсовет состоятся, после вчерашнего решения суда о возобновлении их проведения? До дня выборов осталось всего несколько дней. Реально ли их провести? Прежде всего нужно спросить с БЮТ и Партии регионов, которые за десять дней до выборов отменили избирательный процесс. По моей информации, на сегодняшний день все территориальные и участковые комиссии сформированы, они работоспособны. Технологически не нарушена ни одна норма избирательного законодательства. Очевидно, есть определенные проблемы у политических сил, ведь некоторые из них приостановили свою избирательную кампанию. Это может откорректировать результаты выборов. Но несмотря на все трудности, избирательный процесс может состояться. А как на ситуацию реагируют избиратели? Выборы то отменяли, то возобновляли – возможно, на участки просто никто не придет? Наша партия готовит обращение через все СМИ к тернопольским избирателям прийти на участки. Я думаю, что трех дней вполне достаточно, чтобы проинформировать людей. Тем более что вчера все центральные СМИ передали информацию о том, что выборы состоятся. С моей точки зрения, очень много людей на Тернопольщине придут на выборы, чтобы выразить протест против БЮТ и всех тех, кто хотел лишить граждан права выбора. Мне сложно назвать решение в Верховной Раде, которое бы больше, чем увольнение Огрызко, нанесло вред рейтингу БЮТ в Тернопольской области. В таком патриотическом крае это не восприняли, особенно после заявлений по Черномырдину. Мы знали о падении рейтинга БЮТ в три раза за последние месяцы, но после отставки Огрызко обвал популярности БЮТ в Тернополе просто катастрофический. Я думаю, что эта ситуация для некоторых политиков должна стать политической школой, чтобы не допускать последующих подобных кулуарных договоренностей и выкрутасов. Решение продолжать выборы уже обжалуют в суде. Вы к этому готовы? Наши юристы утверждают, что решение Тернопольского областного административного суда по возобновлению выборов сформулировано таким образом, что обжаловать его практически невозможно. Я бы не советовал представителям БЮТ таким образом нагнетать ситуацию и переводить ее в русло полной неопределенности. В настоящий момент нужно принимать участие в избирательной компании. За всеми судебными процессами потерялась первопричина выборов – уже полтора года областной совет не работает, он парализован. Председатель облсовета от БЮТ не выполняет решений судов о введении новых депутатов от «Нашей Украины». Это должно изменить расклад сил в совете не в пользу БЮТ. Поэтому совет парализован, а все решения, за которые голосуют лица, уже не являющиеся депутатами, отменяются в судебном порядке. По сути, в разгар кризиса областной совет не может принять ни одного решения. Уже есть информация, что Киевский административный суд запретил Госказначейству финансировать выборы. Означает ли это их срыв? Дело в том, что по состоянию на данный момент профинансированы уже почти все расходы на выборы Тернопольского облсовета. Потому это решение суда еще не означает их срыв. Понятно, что противники выборов используют любые механизмы влияния на ситуацию. События в Тернополе развиваются быстро, все меняется чуть ли не каждый час, подготовка к выборам идет полным ходом. Ситуация сложная, трудно сказать, какая из сторон возьмет верх. Завтра к нам в область приезжает Президент, нам известна его благосклонность к проведению этих выборов. Происходил ли между депутатами – членами УНП и руководством БЮТ диалог по поводу ситуации в Тернопольском областном совете? Мы выдвигали ультиматумы через СМИ к руководству БЮТ с тем, чтобы они предприняли нужные шаги. В рамках коалиции мы работали над тем, чтобы БЮТ разблокировал деятельность областного совета. По большому счету, если бы они сняли первопричину паралича работы облсовета, то отмена выборов не была бы настолько болезненной. Скажу больше, премьер-министр Юлия Тимошенко на заседании фракции НУНС 5 марта лично гарантировала, что ее представители в Тернопольском облсовете не будут чинить препятствий введению новых депутатов. К сожалению, никаких действий по выполнению обещания не последовало. Гарантия премьер-министра не реализована. Если выборы все же заблокируют, а на будущей неделе Тимошенко выполнит свое обещание, вы будете довольны? Все должно делаться вовремя и честно. Выборы назначены, и их нужно проводить. Премьер-министр давала нам обещание, когда выборы были отменены. Тогда не было надежды на их реанимацию в судебном порядке. Мы же прекрасно знаем сложности работы судебной системы, и под чьим влиянием она сейчас находится. Хочу обратить внимание на тот факт, что в 2002 году у БЮТ в облсовете было 2 депутата. При том же руководстве областного БЮТ в 2006 году их там стало 54. За счет изменения системы выборов произошла такая метаморфоза. Всеукраинский имидж Юлии Тимошенко позволил им получить такой результат, сейчас же ситуация обратная, и всеукраинский имидж очень негативно влияет на тернопольскую организацию БЮТ. Если проведение выборов все-таки заблокируют и ситуация в облсовете не будет решена, вы лично как тернополец можете выйти из коалиции? Вхождение в коалицию в моей политической жизни, несмотря на то, что я трижды был депутатом, было самым серьезным и самым трудным шагом. Мне хочется верить, что этот шаг имел позитивные результаты. Я не принимал решения войти в коалицию единолично, поэтому и решение о выходе из нее не буду принимать самостоятельно. Это было и будет партийное решение. Гипотетически, когда вы и ваши коллеги по партии выйдете из состава коалиции, это станет концом ее существования? Нашего выхода из коалиции недостаточно, чтобы прекратить ее существование. Когда я вошел в коалицию, то выполнял соответствующее решение фракции. Для выхода фракции из коалиции нужно 37 голосов депутатов НУНС. Только в этом случае коалиция исчезнет. Сейчас много говорят о том, что позиция и заявления УНП связаны с определенными кадровыми вопросами. В частности, теперь Юрий Костенко стремится возглавить топливный комитет, который на данный момент возглавляет Николай Мартыненко. Можно ли ожидать, что такая кадровая ротация произойдет? Юрий Иванович занимал много постов, поэтому говорить, что он очень стремится занять названную вами должность, не приходится. Я не слышал от него такого. Но он готов возглавить этот комитет, он для этого достаточно профессиональный человек. Однако пока соответствующего постановления парламента нет, и парламент к этому вопросу пока возвращаться не планирует.