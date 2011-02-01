Украинские телеканалы сами не хотят работать в России - Ельченко

У менеджмента ведущих украинских телеканалов недостаточно воли и компетенции, чтобы реализовать обещанный выход в российское информационное пространство. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко, пишет УНИАН.

«Тормозит процесс (начала трансляции украинских телеканалов в России. – Ред.) нежелание или неумение определенных людей решить эту проблему. А если говорить дальше – это мое личное мнение, то это и желание некоторых людей решить свои вопросы за счет государства», - сказал Ельченко, отвечая на вопрос, что мешает появлению украинских телеканалов в России.

При этом он заверил, что никаких препятствий для этого не существует.

«Все что нужно, это то, чтобы люди, которые хотят запустить телеканал и естественно - зарабатывать на нем деньги, должны здесь найти партнера – а такие есть, я знаю точно, найти с ним общий язык и подписать необходимые документы», - сказал посол.

По его словам, посольство неоднократно высылало украинским телеканалам все необходимые данные людей, которые готовы этим заниматься с российской стороны.

«В ответ мы получаем очередные письма из Киева с просьбой узнать, почему, мол, кто-то что-то не хочет решать. А надо просто сесть в Киеве на поезд, прибыть в Москву, сесть за стол переговоров и договориться. Посольство же создаст для этого все необходимые условия», - сообщил Ельсенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, лежит ли ответственность на менеджменте украинских телеканалов, посол сказал: «По видимому, да».

«Я четко вижу, что нет какого-то физического контакта между людьми в Киеве и Москве, призванных этот вопрос решить», - добавил он.

Напомним, в марте 2010 года Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в гуманитарной сфере. В частности, Медведев пообещал обеспечить трансляцию украинских телеканалов на территории РФ.