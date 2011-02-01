От 1 до 2 млн человек приняли участие в «Марше миллиона» в Каире (ФОТО)

1 февраля египетская оппозиция провела самую массовую акцию протеста против президента Хосни Мубарака, удался обещанный
Как сообщает «Газета. ру», антиправительственные демонстрации в Египте приобрели беспрецедентный размах. На центральные улицы египетской столицы, прилегающие к площади Свободы
Общее число вышедших на улицы египетских городов — от 4 до 8 млн человек.
Масштабные протесты давно переросли либеральную или исламистскую оппозицию, лозунги партий перекрыты единственным требованием
Армия, контролирующая все стратегические дорожные развязки в Каире, манифестантов пока не трогает. Накануне армейское командование пообещало не использовать силу в отношении демонстрантов, указав, что признает
Хотя только в пятницу правоохранители жестоко разгоняли протестующих, используя резиновые палки, слезоточивый газ, водометы, и вели снайперский огонь по манифестантам. На минувшей неделе в ходе столкновений с полицией погибли не менее 140 человек. Общее же число погибших на сегодняшний день превышает 300 человек.
В понедельник Омар Сулейман, назначенный на остававшийся вакантным 29 лет пост вице-президента, объявил, что власти Египта для успокоения настроений будут вести диалог со всеми политическими силами. Темами для обсуждения должны стать конституционная и парламентская реформы.
Оппозиция переговоры с бывшим главой внутренней разведки Сулейманом вести отказывается до тех пор, пока Мубарак не уйдет в отставку. После его ухода партнерами по переговорам они видят армию.
Как сообщает «Газета. ру», антиправительственные демонстрации в Египте приобрели беспрецедентный размах. На центральные улицы египетской столицы, прилегающие к площади Свободы
Общее число вышедших на улицы египетских городов — от 4 до 8 млн человек.
Масштабные протесты давно переросли либеральную или исламистскую оппозицию, лозунги партий перекрыты единственным требованием
Армия, контролирующая все стратегические дорожные развязки в Каире, манифестантов пока не трогает. Накануне армейское командование пообещало не использовать силу в отношении демонстрантов, указав, что признает
Хотя только в пятницу правоохранители жестоко разгоняли протестующих, используя резиновые палки, слезоточивый газ, водометы, и вели снайперский огонь по манифестантам. На минувшей неделе в ходе столкновений с полицией погибли не менее 140 человек. Общее же число погибших на сегодняшний день превышает 300 человек.
В понедельник Омар Сулейман, назначенный на остававшийся вакантным 29 лет пост вице-президента, объявил, что власти Египта для успокоения настроений будут вести диалог со всеми политическими силами. Темами для обсуждения должны стать конституционная и парламентская реформы.
Оппозиция переговоры с бывшим главой внутренней разведки Сулейманом вести отказывается до тех пор, пока Мубарак не уйдет в отставку. После его ухода партнерами по переговорам они видят армию.