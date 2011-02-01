Во Львове протестовали против репрессий предпринимателей (ФОТО)

Сегодня, 1 февраля, во Львове около памятника Шевченко полторы тысячи людей вышли на протест против репрессии общественных активных предпринимателей. Участие в акции приняли также студенты, выступающие против принятия законопроекта «О высшем образовании», сообщили «Главреду» в пресс-службе Гражданского движения «Відсіч».

«Вместе - победим!» - скандировали участники митинга. Раздавались и такие лозунги: «Честные налоги, честное образование!», «Вы нам коррупцию, мы вам - революцию!», «Азарова, Табачника - прочь!».

«Когда власть начинает сознательно внедрять законопроекты, которые имеют негативное влияние на такие важные сферы общественной жизни, то это ничто иное, как сознательный шаг, который направлен на уничтожение свободного студенчества и честного бизнеса. Только объединившись предприниматели и студенты смогут отстоять свои права. Сегодня объединились мы, а завтра к нам присоединятся другие», - отметил один из выступающих, аспирант львовского вуза и активист Гражданского движения «Відсіч» Юрий Шивала.

Акция завершилась объявлением о начале создания отрядов быстрого реагирования, целью которых является защита предпринимателей в случае несанкционированных проверок и противоправных действий контролирующих органов.