«Регионалы» обещают законом утвердить параметры качества услуг ЖКХ

В новом Жилищном кодексе будет прописана ответственность поставщиков ЖКУ, предоставляющих гражданам некачественные услуги, а также параметры качества этих услуг. Об этом заявил народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Рыбак, сообщили «Главреду» в пресс-службе ПР.

«В кодексе прописана ответственность не только потребителей услуг, но и поставщиков, и местной власти. В кодексе все участники рынка будут знать не только обязанности, но и права», - отметил Рыбак.



Он также заявил о том, что после принятия Жилищного кодекса будет принят ряд подзаконных актов уточняющих параметры качества предоставляемых услуг.



«Не должно быть такого, что человек включает горячую воду, а из крана течет холодная вода, но при этом деньги берут как за горячую. Сегодня необходимо повышать ответственность всех субъектов этого рынка и добиваться, чтобы эти законы выполнялись», - подчеркнул народный депутат.