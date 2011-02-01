Тимошенко не может себе позволить держать в партии слабых людей

На депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина», которые голосовали за изменения к Конституции, оказывалось давление. Об этом заявила лидер оппозиции Юлия Тимошенко, отметив, что это не является для них оправданием, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ.

«27 марта этого года Верховная Рада, действующие народные депутаты должны были пойти на выборы и посмотреть в глаза народу. Но сегодня изменениями в Конституцию провластное большинство в Верховной Раде по поручению Януковича пролонгировало само себе полномочия на полтора года, просто сохраняя противозаконно свою власть. Наша фракция приняла решение голосовать против таких изменений к Конституции, потому что считаем, что выборы должны были быть тогда, когда предусмотрено Конституцией – в марте этого года. Это дало бы возможность избавить нашу страну от оккупантов, от людей, которые сегодня унижают Украину и унижают каждого человека», - заявила Тимошенко.

Она отметила, что, вопреки решению фракции, несколько депутатов фракции «БЮТ-Батькивщина» проголосовали вместе с провластным большинством.

«Именно потому, что последние недели Янукович, Азаров, Клюев, прокуратура непосредственно давили на депутатов, возбуждая уголовные дела против членов их семей, против сыновей, братьев, мужей, жен, родителей, и эти несколько народных депутатов не выдержали давления и политических репрессий. Нельзя осуждать людей за то, что они не способны на подвиги. Но и держать в команде слабых людей сегодня мы не имеем права, и поэтому наша фракция исключила этих депутатов из своего состава, и от того стала сильнее», - сказала Тимошенко.

Напомним, сегодня, 1 февраля, Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, предусматривающие продление полномочий парламента до октября 2012 года. Среди голосовавших за данные изменения были также семь членов фракции «БЮТ-Батькивщина».