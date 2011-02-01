Партия регионов выразила «вотум недоверия» Герман - БЮТ

Заместитель председателя Администрации Президента Анна Герман сегодня получила «вотум недоверия» от фракции Партии регионов. Об этом заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщина», Виктор Уколов, комментируя сегодняшнее голосование в парламенте законопроекта «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными телеканалами и радиоканалами», автором которого была Герман.

«Провалив почти единодушно голосование, «регионалы» фактически оппонировали Герман и ее законодательной инициативе», - отметил Уколол.

По его словам, ввиду того, что парламентское большинство безотказно поддерживает все нужные Януковичу законы, сегодняшнее поведение фракции ПР выглядит довольно странно.

«Это может означать только одно - в середине партии власти возникли серьезные разногласия», - сказал Уколов.

Напомним, ранее министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник заявил, что заместителю главы Администрации Президента Украины Анне Герман следует уйти в отставку, если она не согласна с кадровыми решения правительства.