Регионалы отправляют недовольных изменениями в Конституцию в КС

Оппозиционные силы, которые считают, что изменения в Конституцию относительно даты проведения парламентских выборов были внесены неконституционным путем должны обращаться в Конституционный суд. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Владислав Забарский, сообщили «Главреду» в пресс-службе телеканала.

«Я не думаю, что можно говорить о том, что в неконституционный способ изменили Конституцию. Потому что, в принципе, представили оппозиции, заявляя о том, что они видят основания для обращения в Конституционный суд, поэтому это компетенция единственного конституционного органа в стране, который может сказать конституционное либо не конституционное», - заявил регионал.

Напомним, сегодня, 1 февраля, Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, предусматривающие продление полномочий парламента до октября 2012 года.