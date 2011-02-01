Две тысячи интернет-пользователей требуют свободу Юрию Луценко

Около двух тысяч человек поставили свои подписи под требованием немедленно освободить из-под стражи Юрия Луценко.

«Именно сейчас пришло время каждому из нас спросить себя: «Что я могу сделать для того, чтобы отвернуть это?». «Народная самооборона» призывает всех небезразличных отдать голос в защиту Юрия Луценко и поставить подпись под требованием немедленно освободить его из-под стражи. Это и будет личным протестом каждого из нас против установления в Украине диктатуры бандократии. Это будет твой минимум участия в политике: публичное высказывание своего несогласия с действиями власти!», - говорится в открытом для подписей обращении «Народной самообороны» к украинцам.