Главу Меджлиса крымскотатарского народа Мустафу Джемилева выдвинули на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщил президент Мирового конгресса крымских татар Рефат Чубаров, отметив, что заявку по этому поводу в Нобелевский комитет подали 17 профессоров - из Украины, Польши, Венгрии, Румынии, России, Турции и США, три действующих парламентария: депутаты из Украины (Борис Тарасюк), Канады и европарламентарий, пишет радио «Свобода».

С инициативой выдвинуть кандидатуру Джемилева на получение премии выступила международная Ассоциация защиты репрессированных народов, которая базируется в Германии. Два года тому назад с таким предложением выступил и Первый мировой конгресс крымских татар. В то же время, как сообщил Чубаров, по правилам Нобелевского комитета, они не могли прямо подать заявку об этом.

Сам Джемилев сообщил, что расценивает выдвижение на получение Нобелевской премии мира не как свою личную заслугу, а как признание многолетней попытки крымских татар решать свои проблемы ненасильственными методами.

«Я расцениваю этот факт как моральную поддержку «принципа не насилия», которого придерживаются крымские татары. Я надеюсь, что это поможет обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в Крыму вокруг выделения земли репатриантам, а также отметит необходимость ненасильственного решения всех проблем в конфликтном Черноморском регионе», - сказал Джемилев.

Отметим, предложения по поводу кандидатур на получение Нобелевской премии принимают до 1 февраля.