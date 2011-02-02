Мубарак заявил, что готов покинут пост президента Египта осенью (ВИДЕО)

Президент Египта Хосни Мубарак в телеобращении заявил о том, что не будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства, намеченных на сентябрь этого года.

В своем выступлении Мубарак подчеркнул, что до проведения выборов останется на своем посту, чтобы не допустить нестабильности в стране. Он заявил, что новое правительство Египта будет вести диалог с представителями оппозиции.

Собравшиеся на главной площади Каира с требованием отставки Мубарака сотни тысяч людей бурно реагируют на речь президента. Во вторник в разных городах Египта отставки Мубарака требовали более миллиона человек, сообщает Радио свобода.

Народные волнения в стране начались неделю назад. За это время, по данным ООН, погибли около 300 человек, около 3 тысяч были ранены.