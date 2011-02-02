Экс-диктатор Гаити заявил, что это он принес в страну демократию

Бывший диктатор Гаити Жан-Клод Дювалье, известный также под прозвищем Бэби Док, заявил, что это именно он принес в эту страну демократию, сообщает Газета.ru.

«Я был первым, кто начал этот процесс на Гаити, демократический процесс», - сказал в интервью телеканалу Univision Бэби Док. Дювалье пояснил, что имеет в виду свой добровольный отъезд во Францию после свержения.

Бэби Док также отрицает, что был диктатором и тираном.

Бывший лидер Гаити 16 января неожиданно вернулся на родину после почти 25 лет проведенных в изгнании. Спустя несколько дней Бэби Док был отпущен судом под подписку о невыезде после того, как ему были предъявлены обвинения. Экс-диктатору были предъявлены обвинения в коррупции и растрате госсредств.