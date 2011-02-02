Костенко рассказал, зачем ему нужны изменения в Конституцию

Украинская народная партия голосовала за внесение изменений в Конституцию, чтобы урегулировать правовые коллизии, связанные со сроком полномочий действующих органов власти. Об этом заявил лидер УНП Юрий Костенко.

Как сообщает пресс-служба партии, Костенко пояснил, что «парламент должен был урегулировать правовые проблемы, которые Конституционный суд внес в украинскую политику, отменив конституционную реформу 2004 года».

По его словам, «Верховная Рада Украины избиралась, согласно конституционной реформе 2004 года, на 5 лет». «Однако, возобновление Конституции 1996 года, которая предусматривала четырехлетний срок полномочий украинского парламента, привело к правовой коллизии», - объяснил лидер УНП.

Он также отметил, что «расхождение в сроках выборов касалось не только Верховной Рады Украины, а и Президента и местных органов самоуправления, что приводило к правовой безалаберщине в государстве».

Напомним, ранее Верховная Рада внесла в Конституцию изменения, которые продлевают срок полномочий парламента и, соответственно, отодвигают дату очередных парламентских выборов на конец октября 2012 года.