Арьев заявил о фальсификации голосования за изменения в Конституцию

Депутат от НУНС Владимир Арьев заявляет о фальсификации голосования за внесение изменений в Конституцию в части назначения выборов.

Арьев сообщил «Украинской правде», что его голос значится зачисленным за это решение, хотя его карточка находится с ним в США.

«Во вторник утром я вылетел в Америку, и в момент голосования за внесение изменений в Конституцию находился в самолете. Карточка была со мной», - рассказал Арьев.

По его словам, когда вечером по киевскому времени самолет приземлился в США, он начал получать смски от знакомых, где сообщалось, что он голосовал за изменения в Конституцию.

Для доказательство того, что его голос фальсифицирован, Арьев сфотографировался с собственной карточкой в руках возле терминала авиакомпании Delta в аэропорту города Вашингтон.

«Я буду инициировать внутреннее расследование в Верховной Раде этой наглой фальсификации. Должно быть установлено, кто и почему изготовил дубликат моей карточки», - добавил Арьев.

Как известно, за внесение изменений в Конституцию проголосовали 310 депутатов из 300 необходимых. При чем, по оценке оппозиции, минимум 25 депутатов из числа тех, кто голосовал, отсутствовали зале.