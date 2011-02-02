Янукович: Украина не потеряет Евро-2012

Украина не потеряет право проведение чемпионата Европы по футболу из-за конфликта вокруг Федерации футбола Украины. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с польскими журналистами.

Как передает информационный центр «Украина 2012», по словам главы государство, в прошлом году нашей стране удалось войти в график подготовки к турниру, а строительство некоторых объектов предстоящего чемпионата сейчас идет даже с опережением. «В прошлом году нам удалось наверстать отставание в подготовке к чемпионату Европы 2012 года, и мы не потеряем права на проведение турнира в связи с конфликтом вокруг ФФУ», - подчеркнул он.

Янукович также убежден, что обсуждения внутренних проблем украинской футбольной федерации следует отложить на следующий год. Кроме того, он сообщил, что провел соответствующую встречу с президентом ФФУ Григорием Суркисом.

Напомним, 28 января УЕФА, поддерживая позицию ФИФА, прислал письмо в ФФУ с требованием принять необходимые меры и предоставить подтверждение того, что в Украине прекратились процессы вмешательства представителей государственных органов власти в деятельность национальной ассоциации.