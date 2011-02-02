Яценюк: У людей отобрали право избирать

Продление Верховной Радой своих полномочий является ярким примером настоящих целей нынешней власти - узурпация полномочий и полная приватизация страны. Так прокомментировал решение о внесении изменений в Конституцию относительно срока полномочий парламента и президента лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк, сообщает его пресс-служба.

«Сегодня продлили жизнь парламента, который давно уже не является полноценным законодательным органом, а подразделением по штамповке нужных президенту решений», - отметил Яценюк.

По его словам, за продление полномочий проголосовали депутаты, которые знают, что люди их больше не выберут.

«Это их последний шанс посидеть еще год в теплых креслах - при льготах, при хорошей зарплате и полном нежелании работать. Это было не что иное, как продолжение жизни этого морально, духовно и интеллектуально бедного парламента», - заявил политик.

«У людей отобрали право избирать и быть избранными, а в страны забрали возможность сформировать парламентское альтернативу бульдозерный власти», - подытожил Яценюк.

Как известно, за внесение изменений в Конституцию проголосовали 310 депутатов из 300 необходимых. При чем, по оценке оппозиции, минимум 25 депутатов из числа тех, кто голосовал, отсутствовали зале.