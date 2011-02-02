В Александрии столкнулись противники и сторонники Мубарака

В Александрии в ночь на среду, 2 февраля, произошли столкновения между участниками антиправительственной демонстрации и сторонниками Хосни Мубарака. Столкновения начались вскоре после того, как президент Египта выступил по телевидению с речью, в которой объявил, что не уйдет в отставку до сентября 2011 года.

Отмечается, что группы молодых людей, вооруженных камнями, собрались на одной из городских площадей, однако были разогнаны войсками, открывшими стрельбу из автоматического оружия. Кроме того, на демонстрантов был направлен танк.

Вместе с тем, нет никаких данных о пострадавших, сообщает Lenta.ru.

В то же время, акция протеста продолжается на площади Тахрир в центре Каира. Демонстранты требуют немедленной отставки Мубарака и заявляют, что не уйдут «ни завтра, ни в четверг».

Отмечается, что обещание президента уйти осенью текущего года было встречено с недоверием: представители оппозиции считают, что Мубарак может не сдержать слово.