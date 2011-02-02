В БЮТ недовольны заявлением Костенко

Народный депутат от БЮТ Андрей Сенченко раскритиковал заявление главы УНП Юрия Костенко, в котором последний говорит, что изменения к Конституции - это еще один шанс для правых сил.

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Найти оправдание можно любым своим действиям. То, что сейчас говорит Костенко от имени всей партии - она не столь многочисленна - я не думаю, что он может вот так от всей партии своей что-то говорить», - сказал бютовец.

« На самом деле этим голосованием опять развязали власти руки на дальнейшее разграбление страны», - от метил Сенченко.

Напомним, накануне Верховная Рада внесла в Конституцию изменения, которые продлевают срок полномочий парламента и, соответственно, отодвигают дату очередных парламентских выборов на конец октября 2012 года.