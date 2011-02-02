Оппозиции не удастся отменить изменения в Конституцию через суд – Мирошниченко

Представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко убежден, что обращение в Конституционный суд для уточнения легитимности процедуры внесения изменений в Конституцию - это законное право оппозиции, но перспектива отмены этих изменений мало вероятна. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Если оппозиция считает, что нужно обратиться в Конституционный суд, уточнить, насколько чисто была соблюдена процедура - она имеет на это право», - сказал представитель Президента.

«Хотя относительно перспективы такого судебного иска я могу сказать, что вероятность весьма незначительна, что они будут отменены. Поскольку несмотря на то, что норма Конституции, предусматривающая персональное голосование, нарушается в течение всего существования Конституции в парламенте, независимо от того, кто есть персонально при власти», - прибавил Мирошниченко.

По его словам, «тогда нужно отменять все украинское законодательство. Для развитой демократии - это нонсенс».