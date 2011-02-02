У нас своя фракция, у нас своя демократия – НУНС

Депутат от НУНС Юрий Кармазин на вопрос, почему он голосовал за внесение изменений в Конституцию, ответил, что таким образом голосовало подавляющее большинство членов фракции. Об этом он заявил в эфире телеканала ТВі.

«У нас своя фракция, у нас своя демократия. И из-за этого у нас свое виденье» - сказал политик.

«Наша позиция была неизменной. Конституционный суд не имел права принимать решения относительно Конституции, потому что это исключительно прерогатива Верховной Рады», - прибавил Кармазин.

Он также выразил предположение, что «кто-то следующий может пересадить всех шестнадцать судей Конституционного суда, и сделает это законно, потому что имеется превышение властных полномочий».

Также Кармазин заметил, что властная верхушка «играет» с Конституцией.