Отказ Тимошенко в поездке в Брюссель вредит имиджу Януковича - эксперт

Отказ Юлии Тимошенко в поездке в Брюссель вредит международному имиджу сегодняшней украинской власти во главе с Президентом Виктором Януковичом. Об этом заявил директор Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко в эфире «5 канала».

«Это скорее наносит вред репутации нынешней украинской власти. Об этом нужно уже думать, делать определенные выводы. Потому что когда идет речь о делах, касающихся лидера наибольшей оппозиционной силы, здесь, кроме уголовного дела, есть и политическая составляющая», - отметил эксперт.