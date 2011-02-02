Глава МИД Швеции: Факт запрета Тимошенко на поездку в Брюссель недопустим

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает недопустимым факт лишения Юлии Тимошенко возможности поехать в Брюссель.

Об этом он заявил в Брюсселе на торжественном собрании по случаю 50-летия Ассоциации европейских студентов-демократов, передает УНИАН.

«Тот факт, что ей (Тимошенко. - Ред.) было запрещено приехать, конечно, недопустимый», - сказал министр.

«Это было бы невозможно ни в одной европейской стране в тех условиях, которые я могу видеть», - добавил он.

По словам Бильдта, у политиков Европы есть «серьезные вопросы» по делу относительно Тимошенко.

Министр также отметил, что у него есть существенные подозрения относительно политической основы по делу лидера «Батькивщины».

«Подозрения здесь есть, это - абсолютная правда», - сказал он.

Как сообщалось, Генпрокуратура отказала Юлии Тимошенко в возможности посетить Брюссель, где она планировала провести ряд встреч, в частности, с президентом Европарламента Ежи Бузеком.