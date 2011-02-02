Янукович рассказал о своих польских корнях

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что имеет польские корни по отцовской линии. Об этом он заявил в интервью польскому изданию «Gazeta Wyborcza», передает Интерфакс-Украина.

«Мой дед и прадеды были литовскими поляками. Только мой отец родился на Донбассе, где женился на женщине из России. Все остальные предки происходят из Польши. Бабушка рассказывала мне, что родилась в Варшаве. Ее мать умерла, а отец повторно женился на литовской польке, которая жила в Вильнюсе. После октябрьской революции семья переехала под Витебск, где бабушка вышла за дедушку, который жил в Докрыцах возле села Януки. И только из Беларуси переехала на украинский Донбасс, где я и родился», - рассказал Янукович.

Президент также подчеркнул, что Варшава по-прежнему является стратегическим партнером Киева.

Он отметил, что хочет, прежде всего, развивать между странами экономическое сотрудничество, а также историческое единение в духе формулы «Мы прощаем и просим прощения».

Как сообщалось, на 3-4 февраля запланирован государственный визит Виктора Януковича в Польшу.