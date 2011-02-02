В Черновцах ввели туристический сбор

Черновицкий горсовет ввел с 1 января туристический сбор. Положение о новом местном сборе утверждено на сессии городского совета, передает УНИАН.

Ставка туристического сбора установлена в размере 1% от стоимости полученных плательщиком услуг за весь период проживания в гостинице за вычетом налога на добавленную стоимость.

Плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, которые прибывают в город и получают услуги по временному проживанию (ночевке) с обязательством покинуть место пребывания в установленный срок.

От уплаты туристического сбора в Черновцах освобождены лица, постоянно проживающие, в том числе на условиях договоров найма, лиц, прибывших в командировку, инвалидов, детей-инвалидов, ветеранов войны, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, прибывших в санатории и пансионаты.

От туристического сбора в бюджет города в этом году запланировано получить 95 тыс. грн.

Напомним, 31 января Одесский горсовет также ввел туристический сбор на территории города в размере 1% стоимости всего периода проживания.