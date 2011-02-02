Янукович уверен, что КС поддержит принятые Радой изменения к Конституции

Президент Украины Виктор Янукович уверен в поддержке Конституционным судом принятых 1 февраля Верховной Радой изменений в Основной Закон, которыми продлеваются полномочия парламента и главы государства.

Об этом он заявил в интервью изданию Gazeta Wyborcza, передает Интерфакс-Украина.

«Я уверен, что Конституционный суд поддержит принятые изменения (в Конституцию. - Ред.). Это будет чистая формальность», - заявил глава украинского государства.

Янукович утверждает, что парламентские выборы в 2012 году будут свободными и демократичными.

«Гарантирую, что выборы в 2012 году будут свободными и демократичными. Украина не сойдет с однажды выбранной дороги свободы и плюрализма. Нашей стратегической целью остается интеграция с ЕС, и мы всесторонне к этому приближаемся», - отметил Президент.

Напомним, накануне, 1 февраля, Верховная Рада 310 голосами приняла изменения в Конституцию, устанавливающие дату очередных выборов Президента и парламента.