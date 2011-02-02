Азаров выслушает руководство областей-должников за газ

Премьер-министр Николай Азаров намерен заслушать на следующем заседании Кабмина руководителей областей, которые имеют максимальные долги за использование природного газа.

Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании КМУ.

«Требую, чтобы на следующее заседание правительства вызвали наибольших должников - руководителей регионов, которые позволяют себе не платить (за газ. - Ред.). И мы предметно и принципиально разберемся на заседании Кабмина с ними», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что сегодня нет никаких оснований не рассчитываться с долгами, поскольку остатки средств в местных бюджетах составляют приблизительно 10 млрд грн, а долги перед предприятиями теплокоммунэнерго достигают 3 млрд.

Азаров также отметил, что не видит принципиальной позиции Минэнергетики в решении вопроса ликвидации задолженности за потребленный газ.