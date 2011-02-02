Азаров напомнил Кабмину об обязательствах, взятых перед МВФ

Каждый член правительства несет персональную ответственность за взятые обязательства перед МВФ.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Николай Азаров, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Азаров напомнил, что вчера в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда, и ее руководитель положительно оценил темпы развития экономики Украины в 2010 году.

«В 2011 году перед нами стоят очень сложные задачи, поэтому еще раз напоминаю, что каждый член правительства, каждый руководитель в пределах своей компетенции лично отвечает за соблюдение взятых нами обязательств и достижения параметров, согласованных с МВФ», - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, руководитель миссии МВФ Танос Арванитис отметил успех Украины в выполнении показателей, предусмотренных программой stand-by.