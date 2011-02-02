Сенаторы России одобрили закон «О полиции»

Совет Федерации одобрил сегодня, 2 февраля, закон «О полиции», передает РИА Новости.

Документ был разработан в рамках преобразования российских органов внутренних дел. Впервые в истории страны законопроект был вынесен на обсуждение общественности в Интернете, часть высказанных гражданами предложений вошла в проект закона.

Закон предусматривает, что в ходе реформирования органов внутренних дел милиция сменит название на полицию, избавится от многочисленных избыточных функций, а число сотрудников до 1 января 2012 года будет сокращено на 20%.