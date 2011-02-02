В Раде требуют снять Табачника: с ним происходят странные вещи

Партия «За Украину!» продолжает настаивать на отставке министра образования и науки Дмитрия Табачника.

Об этом заявил сегодня лидер партии Вячеслав Кириленко, выступая с трибуны Верховной Рады, передает Украинская правда.

«Мы в очередной раз обращаем внимание, что Президент Янукович в интересах украинского образования как можно скорее должен отправить Табачника в отставку», - сказал политик.

По словам Кириленко, «вызывает удивление иммунитет этого чиновника (Табачника - Ред.)».

«С этим министром вообще происходят странные вещи. Премьер-министр Азаров возлагает цветы к памятнику битвы под Крутами - и в то же время министр его правительства вычеркивает из учебников по истории какое-либо упоминание о Крутах», - отметил Кириленко.

«Первый заместитель главы Администрации Президента Анна Герман говорит, что президент некогда не согласится с образовательной реформой Табачника, - а на следующий день этот министр рекомендует высокопоставленному чиновнику Администрации подать в отставку за такие высказывания», - добавил он.

Также, несмотря на протесты студентов и преподавателей по всей стране, новый закон об образовании от Минобразования был внесен в повестку дня парламента, резюмировал политик.